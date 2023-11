Hästi kasvavad toataimed on märk piisavast päevavalgusest

Juba ammu on teada, et päevavalguse hulk mõjutab otseselt toataimede arengut – hästivalgustatud ruumides kasvavad taimed on lopsakad ja tihedad, hämaras aga kipuvad kiratsema. Samuti on märgata, et heades valgustingimustes kasvavad taimed õitsevad oluliselt sagedamini kui hämaras kasvavad eksemplarid.

Sarnaselt toataimedega avaldab päevavalguse hulk otsest mõju ka inimestele ja nende vaimsele heaolule. Siseruumides, kus on rohkelt päevavalgust, tunnevad ka inimesed ennast paremini ja on produktiivsemad kui ruumides, kus päevavalgust napib. Seega saab öelda, et toataimede tervise ja inimeste heaolu vahel on päevavalguse seisukohalt ilmne seos.

„Uuringud on näidanud, et kõigist ilmastikuteguritest mõjutab päikesevalgus meie meeleolu ja tajutavat stressi kõige rohkem,“ märkis VELUX Eesti müügijuht Toomas Aavisto. „Loomulik valgus toimib meeleolu parandajana, aidates leevendada depressiooni ja ärevuse sümptomeid, olenemata sellest, kas viibime õues või kodus.“

„Mida rohkem on hoonel klaaspindu, seda rohkem loomulikku päikesevalgust sisse pääseb, ent akende erineval asendil on samas erinev efekt. Vähesed teavad, et katuseaknad lasevad sisse kaks korda rohkem valgust kui vertikaalsed aknad,“ sõnas Aavisto. „Lisaks võimaldavad katuseaknad päikese liikudes valgustingimuste suuremat muutumist ja toetavad seeläbi ööpäevarütmi, mis omakorda soodustab paremat und ja aitab oluliselt kaasa vaimsele tervisele.“