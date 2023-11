Kas tunned oma telerit? Vaata üle, kas oled need funktsioonid sisse lülitanud

Lülita sisse oma teleri nutikus

Võimekatel teleritel on vaatamist lihtsustavaid režiime, tuvastades näidatava sisu, kasutusmustrid ja teleri ümbritseva keskkonna. „Tänu AI-tehnoloogiale kohandab intelligentne režiim teleri sätteid, millega saab segamatult vaadata märulifilmi hommikupäikse ajal või õudusfilmi kottpimedas. Lisaks pildi kohandamisele aitab see sättida ka heli, mille tulemusel on selgelt kuulda dialoogid, ent ka märulifilmi tagaajamised ja plahvatused on täpselt paraja helitugevusega,“ rääkis tootekoolitaja.