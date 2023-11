Päästeamet kontrollib järgmisel nädalal suitsuandurite olemasolu Eesti inimeste kodudes

„Tõepoolest – suitsuandur on kohustuslik olnud juba väga pikalt, kuid nii toimunud tulekahjude kui ka erinevate uuringute ja küsitluste pealt näeme, et endiselt on see väga vajalik seade paljudes kodudes puudu. Seetõttu kontrollime andurite olemasolu alates 13. novembrist kogu Eestis,“ ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala.

Kontrollkäigud toimuvad 13.-17. novembrini kuni kell 19 õhtul. Kontrolle teevad päästeameti inspektorid koos päästemeeskondadega. Kui andur on puudu või ei ole see töökorras, on võimalik trahvida kuni 40 euroga.

„Meie eesmärk ei ole trahvida, vaid saavutada see, et kodudes oleks nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsuandur olemas. Teeme sellist mahukat kontrolli esimest korda ja loodetavasti tuletab see inimestele meelde, et oma kodu ja pere ohutuse eest tuleb hoolt kanda ning paneb neid selles suunas tegutsema,“ selgitas Rannala.

Kontrollkäikudel on päästeameti inspektoritel ja päästjatel alati seljas ametlik riietus ning kaasas töötõend – kahtluse korral tuleb paluda ka töötõendi näitamist.

2023. aasta esimese 10 kuuga hukkus 28 tulekahjus 31 inimest. Suitsuandur puudus 20 elamiseks kasutatavas hoones (71%). 10 kuu seisuga pääses 39-st kodu tulekahjust töökorras suitsuanduri olemasolul 84 inimest.

Tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur. Tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti. Suitsu- ja vingugaasi tõttu võib eluohtlik olla ka küllaltki väike tulekahju. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.