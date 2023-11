Kuidas sisustada väikest esikut? Sisekujundaja annab nõu

Paljude perede esikutes ja eriti seal, kus kasvavad lapsed, valitseb alatine ruumipuudus. Mida enam sinna jäetavate asjade hulk suureneb, seda paremini tuleb läbi mõelda hoiulahendused. Näiteks kui esikus on palju riiuleid, milles olevad asjad on nähtaval, võib see jätta mulje, et ruum on esemeid liialt täis kuhjatud või et asjadel pole oma kohta.

Esimene samm – plaanimine

„Kõigepealt soovitan mõelda sellele, kui palju ja milliseid asju esikus hoitakse ja kuhu võiks paigutada mööbli. Sellest lähtuvalt on võimalik valida mööbliesemed ja panna paike nende paigutus. Kindlasti tuleks arvestada pistikupesade praeguse asukohaga ja sellega, kus neid tulevikus uue mööbli tarbeks võib vaja minna,“ ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Ta märgib ka, et esikut sisustades tuleb arvesse võtta kolme olulist tegurit: kuhu panna jalatsid (eriti määrdunud või märjad), kuhu paigutada pere üleriideid ja kus hoida võtmeid.

Üleriideid täis kuhjatud nagid muudavad ruumi näiliselt väiksemaks

„Kui ülerõivaste hoidmiseks on ainult nagid, võib see jätta korratu mulje, mistõttu on parem hoida neid suletud kapis. Vali paindlik hoiusüsteem, mida saab kohandada nii suure kui väikese esikuga. Eri lahendusi saab omavahel kombineerida ning tänu sellele saab sobitada kapiraamid kokku kõrgemaks või madalamaks riidekapiks, paigutada oma hoiusüsteemi kaldlae alla või pikendada seda kogu seina laiusesse. Enne kappide seina külge kinnitamist veendu, et esiku seinad sobivad selleks, vajadusel võid soovitud lahenduse loomiseks seinu tugevdada. Hooajarõivaid võib hoida kapiriiulitel, samas kui igapäevases kasutuses olevad riietusesemed võiks riputada riidepuudele,“ sõnas sisekujundaja.

Ta lisas, et märgadel rõivastel tuleks enne kappi panekut lasta toatemperatuuril ära kuivada. Niiskete esemete kappi panek võib põhjustada ebameeldivat lõhna ja kapis võtab nende kuivamine rohkem aega.

Praktilised lahendused säästavad ruumi