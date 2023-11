Aasta puitehitis 2023 võidukad on selgunud! Kes viisid auhinnad koju?

Võidutöö ühe autori, arhitekt Ott Alveri (arhitektuuribüroo Arhitekt Must) sõnul pöörati hoone projekteerimisel ja ehitamisel suurt tähelepanu jätkusuutlikele lahendustele.

„Pelgulinna Riigigümnaasiumi puhul on olnud soov puidust kui materjalist kõik välja võtta. Puidu kanda on nii pea- kui ka kõrvalosa rollid − kandekonstruktsioonist kuni freesitud käsipuuni, akustilisest seinapaneelist kassettlae talani. Puit vajab ehitussektoris igakülgset rehabiliteerimist, mille pärituuleks on laiem rohepööre ehituses,“ ütles Alver.