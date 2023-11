Energiasäästlik välisuks – mis see on?

Ukse energiatõhususe mõõtmine

Ukse energiatõhususe hindamiseks kasutatakse üldise näitajana U-väärtust, mis näitab ukse soojuskadu ühe ruutmeetri kohta, kui hoone sees ja sellest väljas on temperatuuride erinevus üks kraad. Mida madalam on U-väärtus, seda soojapidavam on uks ja seda vähem energiat liigub ukse kaudu välja.

Energiasäästlik välisuks

Energiatarbimise vähendamiseks on hädavajalik tagada, et soe õhk püsiks siseruumides ja külm õhk jääks väljapoole. Energiasäästlikud välisuksed on loodud spetsiaalselt selleks, et vähendada õhulekkeid ja minimeerida soojuskadu. Need uksed on valmistatud energiatõhusatest materjalidest, mis aitavad hoida teie kodu talvel soojana ja suvel jahedana.

Üks suurepärane võimalus, kuidas oma kodu energiasäästlikumaks muuta, on valida välisuks, mis on valmistatud põhjamaade muutlikele ja nõudlikele ilmastikutingimustele vastavalt. Siinkohal tulevad mängu Swedoor ADVANCE-LINE’i seeria ECO-uksed, mis on 92 mm paksused ja puitkiudisolatsiooniga ning vastavad kõige uuematele U-väärtuse nõuetele. Swedoor ADVANCE-LINE’i seeria ECO-uksed aitavad säilitada siseruumide temperatuuri ja vähendada energiakulusid.

Keskkonnasäästlikkus ja pikaajaline väärtus

Tänapäeval tarbime loodusvarasid rohkem, kui planeet suudab taastada ja säilitada. Seetõttu on oluline teha jätkusuutlikke valikuid, sealhulgas investeerida oma kodudesse, et vähendada keskkonnakoormust.

Kuigi kõige tavalisem ukse isolatsioonimaterjal on EPS, on pikaajalises perspektiivis ja keskkonnasäästlikkuse seisukohast vaadates puitkiud kindlasti parem valik. Swedoori ECO-uksed on valmistatud keskkonnasõbralikust puitkiust, millel on suurepärased soojusisolatsiooni omadused ja mis aitab hoida siseõhu temperatuuri stabiilsena. ECO-seeria uste konstruktsioon on 92 mm paks, tavaliste Swedoori välisuste paksus aga 70 mm. Valikut tehes tuleb arvestada, et U-väärtus jääks alla 1.