Kas pesed väikelaste pesu õigesti? Järgi neid nõuandeid ja sinu riided tänavad sind

Vali õige temperatuur ja pesuvahend

Mustuse eemaldamine hakkab loomulikult pihta õige temperatuuri valimisest. Fakt on see, et mida kõrgem on vee temperatuur, seda efektiivsem on ka puhastus. Teisalt aga tähendab see suuremat ohtu riiete kokkutõmbumiseks ja tuhmumiseks. Külma ja leige veega pesemine säästab see-eest energiat ja kaitseb riiete värvi. Mida siis teha?

Esiteks tuleks temperatuuri valimisel eelkõige lähtuda tootja soovitusest, st siltidest riiete sees. Ainult nii võid kindel olla, et saad masinast kätte sama suure särgi, kui sinna sisse panid. Teiseks tuleb endale soetada pesuvahend, mis suudab ka leige veega mustuse efektiivselt eemaldada.

Sageli arvatakse, et madalamat temperatuuri tuleks kompenseerida rohkema pesuvahendiga. Sellisel teguviisil on aga vastupidine mõju. Kui lisada masinasse liiga palju pesuvahendit, ei suuda loputustsükkel seda riietest välja uhada ja rõivad ei saa korralikult puhtaks. Pärast sellist pesu võib esemetele jääda külge tugev pesuvahendi lõhn ning seebijäägid võivad hakata nahka ärritama. Eriti suur mure on see juhul, kui peres on väikesed lapsed, kelle nahk on õrn ja tundlik.

Et võimalik nahaärritus välistada, tasub koju osta pesuvahend, kus pole kasutatud liigseid lõhna- ega värvaineid. Peredele, kus on väikesed lapsed, või inimestele, kel on palju allergiaid, oleks kõige parem valik Mayeri Sensitive’i pesuvahendid. Mayeri Sensitive’i koostis on spetsiaalselt mõeldud tundlikule nahale ja seda on tunnustanud ka Asthma Allergy Nordic. Nii võid kindel olla, et pesu saab puhtaks ilma sinu ja su lähedaste tervist kahjustamata. Lisaks on Mayeri Sensitive’i pesuvahenditele omistatud Ecolabeli märgis, mis garanteerib, et tooted on õrnad, ent piisavalt tõhusad, saavutamaks parim pesutulemus juba 30-kraadise veega pestes.

Kuidas võidelda eriti kangekaelsete plekkidega?