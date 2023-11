Kodu jälle sassis? Nii muudad koristamise enda jaoks lihtsamaks

Sotsiaalmeedias ringleb sageli pilte kodudest, mis näevad välja sellised, nagu seal ei elakski keegi. Need on kodud, kus absoluutselt igal asjal on oma koht ja tolmu ei eksisteerigi. Sellised pildid võivad tekitada tunde, et teised inimesed elavadki kogu aeg nii. Tõsiasi on aga see, et nagu kõik muu sotsiaalmeedias, on ka see lavastus.