Sisekujundaja: õige valgustus muudab pimedad sügisõhtud kodus hubasemaks

„Meie kodukülastused on näidanud, et Eesti elanikud ei kipu kodus kasutama kõiki potentsiaalseid valgustusvõimalusi. Ruumi sobiv kohtvalgustus peaks olema kooskõlas sellega, mida seal tehakse. Näiteks köögi tööpinna kohal olev lamp muudab toidu valmistamise lihtsamaks, liigutatav lamp võimaldab aga suunata valgust sinna, kus seda parasjagu vaja on. Köögikappide alla või peale sobib näiteks LED-valgusriba, mis muudab tööpinna heledamaks või suunab valgustuse lakke. See lisab sügavust ja kõrgust, sest valgustab ruumi kõrgemaid osi,“ ütles Castro.

Kodudes on üldjuhul mitmeid ruume, kus mugavuse, ohutuse ja tervise huvides on vaja funktsionaalset kohtvalgustust, olgu selleks köögi töötasapind või töötamiseks ja õppimiseks mõeldud kirjutuslaud.

„Mõelge detailidele. Põrandalamp võib olla suurepärane valik koos tumba või tugitooliga. Selleks, et lisada erinevatele aladele meeleoluvalgustust, võib kasutada hämardatavaid valgusteid, et valgustuse eredust lihtsasti muuta. Näiteks kui toit on valmis saanud, saab ruumis einestamiseks või lõõgastumiseks luua hämarama valgusega pehmema õhkkonna. Söögilaua kohal olev rippvalgusti loob aga kutsuva ruumi, mille ümber koguneda,“ sõnas ta.

Kodus õdusa tunde loomisel on abi erineva kõrguse ja suurusega valgustitest, et luua valguspunkte erinevates ruumi osades, nt asetades laualambi raamaturiiulisse või aknalauale. Pühade lähenedes süüdatakse paljudes kodudes ka küünlaid. Sisekujundaja sõnul tasub tavaliste küünalde asemel eelistada turvalisemaid LED-küünlaid, kui kodus on lapsi või lemmikloomi. Ta julgustab ka kasutama ja kombineerima omavahel erinevaid LED-valgustuskette pühademeeleolu loomiseks. „Riputage need aknale, kodukaunistuste ümber või kasutage lauakaunistustena. Jõulutulede pehme kuma loob koju lihtsasti soojust ja hubasust,“ rääkis sisekujundaja.

Vali valgusti vastavalt ruumi funktsioonile

IKEA sisekujundaja sõnul keskendutakse sageli vaid ühele valgusallikale toas ning üldjuhul on selleks laelamp. Kuid ainult laelampide kasutamisel on tihti probleemiks nii see, et need ei kata üldjuhul kogu ruumi piisava valgusega kui ka asjaolu, et need ei pruugi luua ka pimedatel sügisõhtutel ruumi sooja õhkkonda.

„Skandinaavia inimesed on kodus õdusa keskkonna loomisel üsna osavad, ei kasuta väga sageli kodus laelampe ja eelistavad selle asemel erinevaid väikeseid põranda-, laua- ja meeleolulampe kodu eri nurkades. Mitmed erinevad valgustid kodu eri aladel aitavad luua soojemat olustikku aasta kõige pimedamal perioodil. Isegi kui läheduses pole pistikupesasid saab valgust lisada juhtmevabade patareitoitega lampide abil,“ kirjeldas sisekujundaja.

Castro sõnul unustatakse sageli jälgida värvitemperatuuri, mida mõõdetakse kelvinites. Magamistoas sooja valguse saamiseks tuleks valida numbrid 2700 K kuni 3000 K. Vannituppa või kööki sobib aga 3100 K ja kõrgema temperatuuriga valgus, mis mõjub eredamalt.