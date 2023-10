Ees seisab kolimine. Kuidas oma taimi kolida nii, et nad terveks jäävad?

Väikesed taimed

Kui kolid väikseid taimi, väldi nende ümberkukkumist ja keraamiliste pottide katki minemist. Mähi vaid potti ning jäta taim pakkimata. Pole aega mähkida? Aseta potid võimalikult üksteise lähedale ühte kasti ja jäta kasti kaas lahti, et teaksid kogu aeg teada, kus taimed on.

Kuna taimed on haprad, paki need kindlasti viimasena ja aseta teiste kastide peale. Veelgi parem, hoia neid auto esiistmel ja vaata, et taimed saaksid vastavalt aastaajale, kas jahutust või soojust.

Kui pead taimi postiga saatma või pikema maa taha toimetama, paki need korralikult ajalehega polsterdatud kasti. Kui taimede ladvad on õrnad, pehmenda neid purustatud ajalehe või pehme paberiga. Märgista karbi „ülemine“ külg ja ära unusta juurde märkida, et sisu on habras. Nii teavad ka teised kasti ettevaatlikult käsitleda. Postitamine on suurepärane võimalus väikeste tugevamate taimede kolimiseks. Kuid kindlasti ei sobi see õrnade ja habraste taimede, näiteks orhideede, jaoks.

Suured taimed

Suurte taimede kolimisel peaksid tegema sarnaseid samme väikestega. Kriimustuste vältimiseks mähi oma potid ajalehe sisse. Proovi papist või tugevat paberist vormida kate mullale, et see kolimise ajal üle ääre ei valguks.

Kõrgemad taimed võivad liigutamise käigus kahjustada saada ning viltu vajuda või võivad nende juured mullast välja tulla. Sellisel juhul võiks need ümber istutada, kui oled end uues kodus sisse seadnud.

Kui transpordid suuri taimi, mis esiistmele ei mahu, veendu, et ükski teine ​​kast ei saaks neile peale vajuda ja taimi kahjustada. Seo vajadusel taime osad nööriga kokku, et need transpordi ajal koos püsiksid.