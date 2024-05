Lõõgastav aroomiteraapia: lihtne nipp võimaldab eukalüptiga dušši all käies taimest maksimumi võtta

Pole midagi paremat, kui vedeleda spaas ja lõõgastuda. Me kõik elaksime seal, kui saaksime. Kahjuks pole see alati võimalik, nii et uurime, kuidas suurepäraselt lõhnavat elamust oma vannitoas nautida.

Miks eukalüpti riputada?

Eukalüpti on pikka aega ravimiseks kasutatud. Tänapäeval esineb eukalüptipuu (Eucalyptus globulus) õli paljudes käsimüügis saadaolevates köha- ja külmetustoodetes. Eukalüptiõli kasutatakse ka lihas- ja liigesevalu leevendavates kreemides ja salvides ning mõnes suuveeski. Ja muidugi on ta mõnusalt lõõgastava aroomiga!

Kuidas seda teha?

Kui kaua eukalüpt kestab?

Eukalüptikimp püsib värskena kaks kuni kolm nädalat. Kolmanda nädala lõpus jälgi, kas kimp on muutunud pruuniks või esineb hallitust ning proovi ka märgata, kas lõhn on kadunud. Need on märgid, et on aeg kimp uue vastu välja vahetada.