IKEA ehib sinu töökoha jõuludeks tasuta jõulusärasse

Kodune tunne, mis kandub ka kontoriruumidesse

„Inimeste ootused töökohtadele on muutumas. Eriti nüüd, kui paljudel on võimalik kodust töötada ja hubasust hinnatakse üha rohkem. Tulevikus meenutavad paljud kontorid meie kodusid. Tööandjad püüavad luua üha enam just selliseid töökeskkondi, mis lisaksefektiisusele ja keskendumisvõime parandamisele mõjutaksid positiivselt ka töötajate stressitaset ja julgustaksid omavahelist suhtlust,“ ütles IKEA ärikliendiosakonna juht Kärilin Kuhlap.

Samuti on Kuhlap märganud, et üha rohkem soovitakse luua töökohtadesse puhkenurki või kontoriruumidesse väikseid hubaseid ja mugavaid koosolekukohti. Selline keskkond julgustab tema sõnul vabamat suhtlust ja loob samal ajal ühtekuuluvustunnet.

Kandideeri, et võita jõuludeks tasuta töökoha ümberkujundamine

„Aasta kõige pimedamal ajal on eriti oluline ümbritseda end hubasuse ja valgusega nii kodus kui ka kontoris, kus me veedame suurema osa oma päevast. Lisaks loob see ka pühademeeleolu, mis oktoobrikuus läbi viidud IKEA uuringu järgi on asi, mida peaaegu pooled Eesti kodanikest jõulude ajal kõige rohkem armastavad,“ sõnas Kuhlap.