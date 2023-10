Iittala tähistab! Soome disaineri Tapio Wirkkala legendaarne Ultima Thule kollektsioon sai 55. aastaseks

Vaasid on valmistatud Tapio Wirkkala disaini järgi ja inspireeritud Ultima Thule algupärasest klaasnõude kollektsioonist. Lisaks läbipaistvale ja linasetooni klaasile on väiksem vaas saadaval ka taaskasutatud klaasist ja mati pinnaga vitroportselanist.

Täielikult taaskasutatud klaasist valmistatud vaasil ja karahvinil on taaskasutatud klaasi olemuse tõttu jahe sinine toon. Kõik taaskasutatud esemed on valmistatud Soomes asuvas Iittala klaasivabrikus suuga puhutud klaasi järeltöötlemisel, sulaklaasi valamisel ja kvaliteedikontrollis tekkivatest klaasijäätmetest. Nii ei jõua väärtuslikud klaasijäätmed prügilasse, vaid neist saavad taaskasutuse käigus uued esemed.

Lapimaa sulavast jääst inspireeritud Ultima Thule on disainilegend Tapio Wirkkala kuulsaim kollektsioon. Selle eksklusiivne disain peegeldab tuhandeid tunde, mis on kulunud klaasipuhumistehnika täiustamiseks, et saada kollektsioonile omane muster. 1968. aasta lansseerimise järel saavutas kollektsioon oma kolmele väikesele jääpurikale toetuva ümara põhjaga kohese edu. Tänaseks on ikooniline Ultima Thule olnud Iittala üks tuntumaid kollektsioone juba 55 aastat. Aastate jooksul on kollektsiooni lisandunud taldrikud, serveerimisnõud ja sisustusesemed.