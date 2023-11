Päikesepark soodsalt koju! Parim aeg paneelide paigaldamiseks on nüüd ja praegu

Kas teadsid, et päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis oma ökoloogilist jalajälge vähendada ning samal ajal hoida kokku elektrikuludelt. Täna on selle lahenduse kasuks otsustanud juba mitutuhat Eesti Energia klienti. Kui tavaliselt hakatakse paneelidele mõtlema suve eel, siis tegelikult tuleks paigaldustöödega alustada juba sügisel.