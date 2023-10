16 miljonit värvitooni kodus!

Välistingimuste jaoks mõeldud SMART+-pistikupesa saab kasutada aedades ja rõdudel õues kasutatavate elektriseadmete – nt hooajalise välisvalgustuse juhtimiseks. Väga kasulikud on ka SMART+ WiFi-sarja liikumis- ja kontaktandurid, millega on lihtne juhtida teisi ühilduvaid SMART+ WiFi-sarja tooteid. Näiteks liikumisandur on mugav lahendus selliste siseruumide nagu garderoobide jaoks, kus valgust vajatakse vaid korraks ja see peab põlema täpselt siis, kui tarvis.