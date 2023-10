VIDEO JA FOTOD | Eestisse plaanitakse unikaalset meelelahutuskeskust Polaris Arena

Arvestades seda, et kogu lahendus peab mahutama parkimist, festivali ja laadaplatsi, toitlustust, telklat ja palju muudki, otsib Polaris Arena maatükki alates 20 hektarist. Maad võivad pakkuda nii kohalikud omavalitsused, riik, eraisikud kui ka kinnisvarafondid. Ideaalis on maatükk linnadest vähemalt 30 km eemal, looduskaunis kohas. Siiski kaalutakse kõiki pakkumisi.

Polaris Arena projekti taga on Eesti meelelahutusmaastikul kaua tegutsenud tiim eesotsas suurkontsertide maaletooja ja produtsendi Lauri Laubrega. „See on ideaalne projekt maaelu ja regionaalse arengu edendamiseks, kus ühe aasta 4-5 suvekuu jooksul toimub kuni 50 väga erinevat üritust üle saja tuhande külastusega. See elavdab piirkonna elu ja toob sinna külastajate raha, mida on kohalikul ettevõtlusel võimalik ära kasutada. Projekti õnnestumine tähendab kindlasti ka suurt arenguvõimalust valla- ja kohalikule kultuurielule,“ räägib Laubre.