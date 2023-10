Delux Beds and Bedding avaldab hea ja kvaliteetse ööune saladuse

Delux Beds and Bedding soovib hellitada oma kliente ja pakkuda neile maksimaalset mugavust ning imeliselt hubast atmosfääri. Neile on väga oluline klientide usaldus ja rahulolu, et iga klient tunneks end poes teretulnud ning saaks kõik vajaliku oma magamistuppa.

Kohtume vast avatud imeilusas poes Göran Sjöholmi ja ettevõtte kommertsdirektori Nina Sjöholmiga. Nad on silmanähtavalt õnnelikud uue poe avamise üle ja tutvustavad põhjalikult oma tööpõldu.

Millega tegeleb Delux Beds and Beddingi kaubamärgiga tooteid tootev ettevõte Delux Production OÜ?

Nina: Delux Production OÜ-st on saanud päris suur ettevõte, meie eritellimusel voodeid valmistatakse Viljandi tehases, kus on 195 töötajat, kokku on ettevõttes 300 töötajat ja tahame veel kasvada. 99% meie Eestis valmistatud toodetest läheb ekspordiks erinevatesse riikidesse, kasvava nõudluse rahuldamiseks väljub Viljandist igal nädalal 14–15 kaubaautot.

Göran: Tõesti, me toodame peamiselt Eestis, mõnesid tooteid küll ka väiksemas Soome Univisio tehases, aga ainult 1% toodetust jääb Eestisse. Meie põhiturg, kuhu müüme, on Šveits. See on parim turg, sest neile pole raha takistuseks – nende jaoks loeb ainult see, et nad saaksid parima, ja meilt nad selle ka saavad. (Naerab.) Šveitslased on meiega nii rahul, et meid valiti möödunud aastal seal isegi parimaks brändiks, saime reklaami ka telesse. Uhke on mõelda, et meil Viljandis toodetu on Šveitsi teleekraanidel. Teine tähtis turg meie jaoks on Saksamaa – see jääb veidi Šveitsi turust alla, aga on peaaegu samal tasemel. Kolmas on Taani, kus turg kasvab väga kiiresti. Soome on samuti meile oluline turg.

Nina: Eestlastel on ehk endal raske isegi uskuda, et Eestis toodetakse asju, mis on saanud kusagil mujal maailmas nii kuulsaks. Skandinaavia disaini ja tippkvaliteedi ühendus on lihtsalt midagi nii erilist. See on ka üks põhjusi, miks me avasime selle poe siin – et kohalikud saaksid ise tulla vaatama ja proovima, kui suurepäraseid voodeid Eestis toodetakse.