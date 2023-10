Kindel 12 - Stabiilne elektrihind terveks aastaks

Fikseeritud hinnaga elektripaketid on suurepärane valik tarbijatele, kes otsivad pidevalt muutuval energiaturul stabiilsust ja soovivad maandada hinnatõusust tulenevaid riske. Kindel 12 fikseerib elektrihinna soodsal tasemel terveks aastaks. Et saaksid otsuses kindel olla, oleme välja toonud kolm põhjust, miks Kindel 12 võib sobida just sulle.