TEE ISE | Pole vaja kududa ega heegeldada! Lihtsad kootud kõrvitsad

Kõrvitsa loomiseks lõikab naine esmalt ära soki päka ning täidab selle padjasisuga, et saavutada ümar vorm. Saadud ümara pallikese muudab ta kõrvitsaks nöörijupi abil. Kasutada võib ka lõnga või mulineed. Lõpuks mähib naine nööri ümber allesjäänud kanga, et luua kõrvitsale vars. Nööri otsade kinnitamiseks kasutab ta kuumliimipüstolit. Et kõrvits veelgi efektsem oleks, lisab ta veel kauni rohelise lehe.