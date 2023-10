Tallinnas võetakse kogumisringidel vastu ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke esemeid

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on regulaarsed kogumisringid linnaelanike poolt hästi vastu võetud ning võimalust anda ära kodu lähedal ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke esemeid kasutatakse aktiivselt. Ent oluline on seekord tähelepanu pöörata aina suurenevale ühekordsete e-sigarettide hulgale. “E-sigaret on elektroonikaseade, milles olev aku sisaldab ohtlikke ained ja võib sellega tekitada keskkonnakahju. Seetõttu ei tohi kindlasti visata neid tavalise prügi sekka või veel vähem loodusesse. Ohtlike jäätmete kogumisringil võetakse vastu ka kasutatud e-sigarette. Tavapäraselt saab neid viia tagasi kauplustesse, jäätmejaamadesse või ohtlike jäätmete kogumispunktidesse. Kasutatud e-sigarette võetakse vastu tasuta,“ märkis Vimm.