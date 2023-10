Sügisesed diivanitrendid - säästa loodust ja disaini ise

Diivanimaailma trendid

Selle hooaja diivanitrendide ühiseks nimetajaks on loomulik elegants ja lihtne skandinaavialik stiil. Domineerivad mahedad, neutraalsed ja looduslähedased toonid, nagu heledad beežid, roostekarva pruunid, erinevad rohelised ja sinised varjundid. Heledad värvitoonid on muutunud eriti populaarseks, sest loovad interjööris avara ja rahuliku atmosfääri. Ka valget värvi ei kardeta enam kasutada, tänu uutele kergesti puhastatavatele kangastele.

Pane kokku oma ideaalne kaaslane

Ettevõte pakub Eestis tellimustööna valmivaid diivaneid, mis tähendab, et igal kliendil on võimalus diivanit personaliseerida. Kuna üha enam otsitakse mööblit, mis peegeldab inimeste isiklikku stiili ja vajadusi, saab Furgneri tootevalikust kokku panna mudeli, kuju, mõõdu, värvi, kangatüübi ja jalad, mis sobivad täiuslikult just uue diivaniomaniku maitse ja elustiiliga. Toodete valmimisaeg on 4-6 nädalat ning karkassile kehtib ka 5-aastane garantii. Peagi leiab Furgneri tootevalikust ka erilise, Eesti disaineri loominguna valminud diivani.