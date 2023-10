Eesti kunstnik Liis Koger avas oktoobri alguses New Yorgis oma uue maalinäituse „Belief Without Reservation Is Limitless“. Tema looming kõneleb usust kunsti jõusse ja võimest muuta meie elu rikkamaks ning loomingulisemaks. Tegime Liisiga tutvust ning uurisime, kuidas ta suurlinna jõudis ning kuidas tema looming sünnib.