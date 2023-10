Kaamos alustas Balti jaama läheduses asuva Elu Maja ehitusega

Kaamos Ehituse tegevjuhi Keit Paali sõnul nõuab Kopli ja Kesk-Kalamaja tänava nurgale kerkiva Elu Maja väärikas Toompea vaatega asukoht, põnev arhitektuur ja kombineritud materjalivalik ehitajalt suurt pühendumust. „Arhitekt on loonud kolmest erinevast fassaadilahendusest koosneva kortermaja, mille erinevad fassaadi ja viimistluslahendused on põnev väljakutse nii projekteerimise kui ehitamise faasis,“ rääkis Paal.

Viiekorruselises silmapaistva arhitektuuriga korterelamus on kokku 32 avarate või prantsuse rõdudega läbi maja planeeringuga korterit. Viimasele korrusele on kavandatud katuseterrassidega penthouse-tüüpi korterid ning hoone esimesele korrusele kolm äripinda, sealhulgas kohvik. Valmiv hoone vastab A-energiaklassi märgisele.

Hoone arhitektuurikonkursi võitnud Hayashi-Grossschmidt Arhitektuuri (HGA) peaarhitekt Tomomi Hayashi sõnas, et hoone kontseptsiooni luues lähtuti ajaloolisest hoonestusest. „20. sajandi alguses iseloomustas asumit madal ja tihe hoonestus ning Kopli 2 kinnistul paiknes kolm hoonet. Need moodustasid tänavafassaadi, mis oli kõrguslikult katuste kujuga ning liigendatud horisontaalselt fassaadijoonte tagasiastetega,“ kirjeldas Hayashi.

Lahenduse loonud HGA jagas hoone mõtteliselt kolmeks: üks nurga- ja kaks tänavamaja. „Igal majal on oma sissepääs ja trepikoda. Majad on erineva ilme, liigenduse, viimistluse, aga ka rõdude lahendusega. Nurgamajal on skulpturaalne kaldsein,“ kirjeldas Hayashi ja rõhutas, et tulevastele elanikele avaneb väga hea vaade Tallinna vanalinnale ja Toompeale.

Kopli 2 Elu Maja siselahenduse töötasid välja Ace of Space sisearhitektid. Ace of Space asutaja ja sisearhitekti Ines Haagi sõnul on HGA projekteeritud Elu Maja arenduse puhul tegu hea näitega, kuidas moodne arhitektuur võib sobituda miljööväärtuslikku piirkonda ning luua rajoonile lisaväärtust. „Mere ja vanalinna vahele jääva populaarse Kalamaja piirkonna uus arhitektuur ei pea kopeerima armastatud puitarhitektuuri motiive. Olemasolevale hoonestusele on vaja pakkuda kontrasti, kus nii vana kui uus saavad üksteist esile tõsta,“ leidis Haak ja lisas, et viimane peegeldub ka hoone siselahendustes. „Inimestele meeldib vaheldus, kuid seejuures tunnevad end hästi, kui on midagi tuttavalikku.“