FOTOD │ Voogavate joontega perekodu, kus loomingul pole piire

Kuigi maja laius on vähem kui viis meetrit ja pindala on vaid 230 ruutmeetrit, tundub kodu nüüd palju avaram. Kitsad vaheruumid kannavad ühest ruumist teise ning avanevad sujuvalt suurematesse kõrgete lagedega ruumidesse. Kodus on läbivalt üllatus- ja rõõmuhetki: sise- ja välisruumid sulanduvad ühte, loomulik valgus on toodud ootamatutesse kohtadesse ning lisaks on kasutatud rikkalikult elemente, mis loovad kauneid mängulisi ja skulptuurseid vorme.