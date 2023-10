Iga nädal tasub jooksvalt kindlaks teha ja üles märkida kõik, mis vajab kohendamist või parandamist. Kas märkad väsinud või kooruvat värvi? Või on kuskil tihend kulunud? Kui oled kindlaks teinud, milliste projektidega tegelema pead, võta plaani need, milliste jaoks sul sel nädalal reaalselt aega on. Kui teed selle väikese otsuse ära enne nädala lõppu, tunned end majapidamistööde osas vähem ülekoormatuna.