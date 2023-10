6 kõige rohkem levinud koduremondi müüti, mida uskuma jäädes võid kasu asemel endale kahju teha

Kodus remonditöid planeerides üritab enamus meist ilmselt täiusliku tulemuse saavutamiseks koguda internetiavarusest või usaldusväärselt naabrimehelt võimalikult palju asjalikke soovitusi. Küllaldase informatsiooni hankimine on tegelikult väga mõistlik, kuid nagu igal muul elualal, tuleb ka siin arvestada, et kõiki infokilde ei tasu alati absoluutse tõena võtta. Liikvel on rohkelt remondiga seotud müüte. Toome neist välja 6 kõige rohkem levinud müüti, mida uskuma jäädes võib tehtud remondiplaan suures plaanis ebaõnnestuda.