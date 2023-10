Korrastame kodu: kuidas loobuda sentimentaalse väärtusega esemetest

Nostalgilise eseme väärtus peitub mälestustes või tunnetes, mida omanik sellega seob. Ent sageli puudub neil muu kasutuseesmärk. Näiteks pabermenüü söögikohast, kuhu elukaaslane teid kolmkümmend aastat tagasi esimesel kohtingul viis, on kindlasti nostalgiline segadustekitaja. Ka lapsepõlvest armas kaisukaru, kui ta kogub kapis tolmu, võib olla segaduse tekitaja; kui selle aga oma lapsele mängida annad, ei ole segadus. See, et ese tekitab mälestusi, ei muuda seda automaatselt segaduse tekitajaks – küsimus on selles, kas see ese on sinu praegusele elule kasulik või mitte.