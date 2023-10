Kuldar Kirikal: vana maja väärib uut võimalust

Meie kõigi kodukandis on lagunevaid maju või „tondilosse“, millele võiks anda uue hingamise. Lihtsam on ehitada uus maja „põllule“, kuid tegelikult võiks aina enam panna rõhku ajalooliselt väärtuslike hoonete renoveerimisele. Sealjuures on oluline roll omavalitsuse, Muinsuskaitse ja arendajate koostööl.