Kuidas ma paigaldasin kodus tapeeti?

Kui ise tegeled igapäevaselt tapeetidega, siis pole ime, et tahaks üht või teist disaini ka oma kodus proovida. Mu sõbrad ütlevad, et ma olen tapeedihull – eriti kuuldes, et ma tahan peale 2 aastat taas uut tapeeti seina panna! No ei ole hull, lihtsalt kodu sisekujundus ja mina ise vajavad vaheldust. Pealegi on tapeet lihtsalt nii lihtne vahend muutmaks sisekujundust mõne tunniga. Iseasi on selle ainuõige disaini välja valimine – ausõna, pole kõige lihtsam ülesanne, kui häid valikuid on mitu!