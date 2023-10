Kuidas kujundada vannituba kõigi pereliikmete vajadustele sobivaks?

Sisekujundusstuudio Design of Dreams juht, Ernesta Rekštienė, märgib, et elutoa ja vannitoa vaheline piir on üha rohkem hägustumas. “Vannituba ei ole enam eraldatud ruum, vaid selle eraldab sageli ainult minimaalne läbipaistmatu klaas. Erinevate ruumide vahelised piirid muutuvad üha märkamatumaks,“ ütleb disainer.

Geberit Eesti müügiesindaja Priit Roostalu nõustub ja lisab, et peamised takistused sellisele integratsioonile – heli ja lõhn – on tänaseks juba ületatud. “Oleme teinud suuri edusamme. Näiteks TurboFlush-tehnoloogia vähendab tualettruumi loputusmüra, samuti on olemas lõhnaeemaldusfiltrid ning dušiuksed kaitsevad müra ja ebameeldivate lõhnade eest,“ kommenteerib Roostalu.

Modulaarne mööbel mitmekülgseteks vajadusteks

Rekštienė tõdeb, et vannitoa ja eluruumi ühendamine toob kaasa väljakutseid, nagu vajadus kohandada vannituba kõigile pereliikmetele. “Moodulmööbel on ideaalne, sest võimaldab luua eri mõõdus ja kujus mööbliesemeid. Olenevalt pereliikmete vajadustest saab neid paigutada erinevatel kõrgustel,“ sõnab sisekujundaja.

Modulaarne mööbel muudab vannitoa palju praktilisemaks, võimaldades iga detaili individuaalselt kohandada. “Oleme kasutanud seda lähenemist sarjades nagu One, iCon, Acanto ja Smyle Square, mille komponendid on omavahel kombineeritavad,“ ütleb Roostalu.

Reguleeritava kõrgusega tualettpott

Rekštienė räägib, et kuna vannitoa renoveerimine on pikaajaline investeering, valivad noored pered sageli standardmõõdus sanitaartehnikat, kuid otsivad paindlikkust mööbli osas. “Kui vannituba on piisavalt ruumikas, saame lahendada kõrguse probleemi, paigutades eri suurusega ja eri kõrgusel olevad seadmed. Kui vannitoa suurus ei võimalda eraldi seadmeid nii lastele kui ka täiskasvanutele võib kasutada kohandatavat mööblit,“ selgitab Rekštienė.

Geberiti esidaja sõnul on ettevõte leidnud huvitava ja praktilise lahenduse vannitoaseadmete kohandamiseks eri pikkusega inimeste vajadustele. “Näiteks nende jaoks, kellel on väikesed lapsed, saame pakkuda One-seeria WC-potti, mis võib “kasvada“ koos pereliikmetega, sest sellel on reguleeritava kõrgusega kinnitus ja võimalus WC-pott tõsta või langetada. Teisisõnu, alguses võib WC-kauss paikneda madalal, kuid laste kasvades võib selle sõltumata paigaldatud potisüsteemist kuni 5 cm võrra ülespoole tõsta, mis on väga oluline erinevus,“ selgitab Roostalu.