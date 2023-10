TASUB MINNA │ Disaini ja Arhitektuurigaleriis avati Arhitekt Musta juubelinäitus „Esimesed kümme“

Riigikoolide, linnaväljakute ja puitarhitektuuri meistrina tuntust pälvinud Arhitekt Must on asutatud 2. oktoobril 2013. aastal ning noorte arhitektide kollektiivi veavad Mari Rass, Ott Alver ja Alvin Järving. Indiviidide rõhutamise asemel on nad loonud arhitekt Musta koondportree, mis toetub usule, et arhitektuur on meeskonnatöö ning kollektiivne panus aitab vastata tänapäeva maailma keerukatele väljakutsetele.