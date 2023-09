Ootamatu kodune abimees! 15 asja, mida hambapastaga puhastada

Veel enne kui nimekirja kallale asume, tuleb meelde tuletada, et nende puhastusnippide jaoks on vaja kasutada tavalist valget hambapastat. Ärge kasutage Geelide või söelisanditega, lastele mõeldud värvilised ja valgendavad hambapastad pole selleks otstarbeks sobilikud kuna värvained ja/või valgendavad ained võivad põhjustada pöördumatuid kahjustusi. Eriti oluline on enne alustamist veenduda, et hambapasta ei ole valgendav, kuna koostisosadel võib olla pleegitav toime kõigele, mida on värviga töödeldud.