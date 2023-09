Kuidas luua moodne ja mugav kodukontor

Töötajate hulgas muutus kiiresti populaarseks töökorraldus, kus säilib kontoris töötamise võimalus, aga soovi või vajaduse korral saab töötaja teha tööd ka kodukontoris. Selleks, et kodus aga mugav töötada oleks, tasub mõned asjad hoolikalt läbi mõelda.

Vali töötegemiseks õige asukoht

Esmalt tuleks mõelda sellele, kuidas kavatsed kodukontorit kasutada ja millised on sinu kodu võimalused. Kas pead tegema videokõnesid? Kas oled loovam päevasel ajal või õhtupoolikul? Kui tead oma vajadusi ja võimalusi, on ka tööd lihtsam plaanida. Võimalusel vali töötamiseks ruum või mõni nurk, kus on võimalik eralduda ja töö tegemisele keskenduda.

Ruumi pole? Sea sisse cloffice

Kodus tööle keskendumiseks vaikset kohta otsides on paljud pöördunud oma kapi poole. See on tekitanud termini cloffice, mis ühendab endas ingliskeelsed sõnad closet ja office. Panipaik ei leia kasutust? Voilà! Uus kapikontor. Tühi ruum trepi all? Tere, cloffice! Harva kasutatav keldrikorruse ruum? Ka see sobib. Tühi ruum kapis? Mõtleme midagi ka sellega välja.

Leia sobiv töölaud

Korraliku töölaua eest ei pea ilmtingimata üüratut summat välja käima. Internetist leiab väga palju ideid lihtsate vahenditega töölaua meisterdamiseks. Teine võimalus on otsida sobivat mööblitükki veebipoodidest või salongist, kust leiab kerge vaevaga sobiva kirjutuslaua. Kui otsustada teha investeering uude töölauda, võiks see olla reguleeritav, nii saab vajadusel ka seistes tööd teha.

Ära unusta ergonoomika reegleid

Kodukontoris tööd tehes on oluline teadvustada oma kehaasendit. Sageli on sülearvuti kasutamisel probleemiks liiga madalal asuv ekraan, mis sunnib pead ja kaela kallutama alla, põhjustades vaevusi kaelas, õlgades ja seljas. Nende vältimiseks tuleks kasutusele võtta alus või panna sülearvuti millegi kõrgema peale, et ekraan oleks silmade kõrgusel. Samuti on sellisel juhul vajalik eraldi klaviatuur. Teine võimalus on tuua kontorist koju ka suure ekraaniga monitor.