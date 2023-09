Põhjaliku uuenduskuuri läbinud kodu on saanud uue sisu ja ilme

Terje, oled tuntud oma terviklike ja unistama panevate sisustusprojektidega, aga mida üldse tähendab sinu jaoks ühe kodu renoveerimine?

Vana maja renoveerimine on energeetiliselt väga rahuldust pakkuv tegevus. See on nagu koristamine. Sa võtad ühe räämas maja ja krundi ning teed selle korda, ilusaks. Visuaalsele inimesele nagu mina pakub see suurt rõõmu. Maailma on palju hooneid ehitatud ja inimesed, kes seda n-ö korrastavad ehk annavad vanale uue elu, on minu silmis tõelised kangelased. Silmad paneb mul sellise ettevõtmise puhul põlema see, kui näen tulemust. Inspireerib toorik ise, millega saab mängida, see protsess ehk mõttemäng uue sisu, vormi ja elu andmiseks.

Millest soovitad alustada?

Kindlasti soovitan läbi mõelda finantseerimise küsimuse, et protsess sujuks. Selleks on vaja raha ja pigem rohkem, kui algsed arvutused näitavad. Kindlasti soovitan varuda raha ka sisustamiseks, kuna lõpuks on just sisu see, mis teeb kodust kodu.

Kui rääkida ehitamisest, peaks esmalt selgeks tegema, kas maja konstruktsioonid on tugevad ja heas korras. Osal vanadel majadel on väga korralikud konstruktsioonid, kivist seinad, korralik kelder – sellised majad tasub korda teha, kui me räägime väärtuse loomisest. Lammutamine tekitab meeletult prügi, seega korrastamine on väärtus ka keskkonnale. Kõige suurem väljakutse on vaadata mööda sellest prügist, mida sa esmalt näed. Samuti ei tea sa kunagi, mis üllatused sind ees ootavad, peab olema valmis kompromissideks ning ootamatuteks kuludeks.

Kui palju sul siinses projektis mänguruumi oli?

Maja on 110-ruutmeetrine, seega oli vaja ruumiplaneering hoolikalt läbi mõelda, et tekitada pigem ruumi juurde ning kujundada see tunnetuslikult suuremaks. Kui planeeringut muuta, muutuvad ruumid tihti ebastandardseks, tekib rohkem nurki, detaile, korrapäratuid tube. Maja on mitme tasapinnaga nii siseruumides kui ka terrassidel – see kõik oli vaja tervikuks ja loogiliseks planeerida.