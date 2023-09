Vannitoa pehme kaisutus

Salongi juht tunnistab, et nii raske oli teha valikut, missugused nendest kuuekümnest toonist salongi tuua. „Valiku tegemiseks kutsusime kohale grupi inimesi, kes hakkasid näidiste põhjal enda lemmikuid ritta panema, et salongi kolmekümmet tooni leida. Tuli välja, et teatud murtud ja topeltmurtud toonid hakkasid valikutes korduma küll. Kusjuures eestlane on ikka veidi tagasihoidlik ka, mistõttu on meie salongis mitmeid kauneid halle rätikuid. Aga kui ikka peaks juhtuma, et klient soovib värvitooni, mida meil kohapeal pole, siis tellimisajad pole ka eriti pikad.“

Ingrid räägib, et rätikute abil vannitoa ilmet muuta või juba loodud interjööri täiendada on väga lihtne, sest kõik vaipade, rätikute ja hommikumantlite värvitoonid harmoneeruvad omavahel. „Leiad näiteks ideaalse vaiba ja võid selle vaiba mistahes värvi panna korduma ka rätikutes, sest neid on tehasel lausa kuuskümnes eri toonis!“

Nüüd ongi Spa Sanitaartehnika maitseka tootevaliku nimistusse lisandunud erineva otstarbega väga kvaliteetsest puuvillast rätikud, hommikumantlid ja vaibad. Salongi kliendid võtsid uued tooted hetkega omaks. „On nii lahe, et lisaks savile, kivile ja metallile on meie salongis nüüd ka pehme ja meeldivates toonides puuvill. Ja kui varem on arhitektid klientide vannitube disainides ikka küsinud, kust ma soovitaksin neil vannitoaga sobivaid kvaliteetseid rätikuid osta, siis nüüd nad seda enam uurima ei pea. Nad valivad käigupealt kõik välja, sest lai rätikute valik sobib kõikide toodetega, mis meie salongis esindatud on.“

„Kui ma Saksamaal messil käies ühes Frankfurdi kaupluses neid rätikuid nägin, olin lootusetult võlutud ja võtsin kohe eesmärgiks, et see pehmus ning need värvid saavad olema ka meie salongis,“ meenutab Spa Sanitaartehnika juht ja omanik Ingrid Saks uue tootegrupi Eestisse jõudmist. „Kirjutasin Portugalis asuvale tehasele juba samal öösel ja kõik lõppes mõni aeg hiljem sellega, et neile meie Eesti salongi kontseptsioon sobis ja mulle öeldi: „Tere tulemast perekonda!““

Ingrid on tähele pannud, et uusarenduste liivabeeže ja halle vannitube tahetakse sisse kolides üpris ruttu elavamaks muuta, aga uues kohas kohe remonti teha pole ju mõtet. „Pehmete vaipade, rätikute ja hommikumantlite variatsioonirikaste eri tooni kombinatsioonidega saab vannituppa kasvõi igal aastaajal uue meeleolu luua. Mõned ostavad lausa kõik rätikud eri värvi, et ruumi lõbusust tuua. Ja miks mitte täiendada enda kvaliteetsest puuvillast rätikuvalikut ka susside, pesutarvete kotikese, hommikumantli, rannalina ja -kotiga, lisaks on meil ülimugavad nööbikestega peaturbanid, milles saavad juuksed pehmelt kuivada.“

Kvaliteetne puuvill

Rätikute kvaliteet on silmaga nähtav ja käega katsutav. „Pereettevõte, kes neid toodab, ostab kogu puuvilla Egiptusest. Rätikud ja hommikumantlid on kõik ülipika kiuga puuvillast ning vaibad on kas pikast või ülipikast puuvillakiust. Kvaliteetse materjali tunnuseks on see, et need rätikud kuivatavad kohe, neid pole vaja eelnevalt kordi ja kordi läbi pesta. Ja mis veel – need puuvillased rätikud hoiavad oma kohevat vormi ka siis, kui neid on kasutatud kaua.“

Väga hästi säilitavad oma vormi ka ülipehmed tiheda koega vaibad, millel on ühe ruutmeetri peal maksimaalselt palju puuvilla. Ingrid ütleb, et need on nii mõnusad nagu kaisukaru. Ta on ka tähele pannud, et paljud kliendid kasutavad Spa Sanitaartehnikast soetatud vaipu mujalgi kui vannitoas. „Oleme küll mõelnud, et oma salongis me tootevalikuga vannitoa piirest välja ei lähe, aga vaibad kipuvad küll tihtipeale näiteks lastetubade põrandatele jõudma. Mis on ju tegelikult väga tore, sest lastel on nende vaipade peal ülimõnus.“ Salongis on muidugi ka õhemaid põrandakatteid, mis sobivad hästi neile, kel on vaja vaipa tihti pesumasinas pesta.

„Mulle tundub, et see on inimestele puhas rõõm, kui nad saavad lihtsate vahenditega oma vannitoa ilmet muuta, ja mis kõige toredam, need vahendid pole seal niisama ilu pärast, vaid on täiesti praktilised ja igapäevases kasutuses, pakkudes meeldivat pehmusekogemust igasse hommikusse ning õhtusse.“

Sinu vannituba aitab kujundada Spa Sanitaartehnika OÜ Ideede ammutamiseks ja uute toodetega tutvumiseks vaata: spanet.ee