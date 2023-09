Biokompostimisest - miks, mida, valearusaamad, kas osta kast või ehitada ise

Miks võiks igas koduaias kompostikast olla?

Esiteks on see riigi ja kohaliku omavalitsuse seisukohalt oluline selleks, et täita kohustusi EL-i ees. Euroopa Liidu eesmärk on, et aastaks 2025 võetakse ringlusse 55% olmejäätmetest, ja ilma biojäätmeteta on seda võimatu saavutada, sest hetkel läheb Eestis ringlusse vaid umbes 30% olmejäätmetest.

Teiseks peaks see ju olema loomulik, et toidujäätmeid ei visata prügi sisse haisema, vaid neile luuakse väärtus. Liigiti kogudes anname biojäätmetele vaid potentsiaalse väärtuse. Selleks et neil ka tegelik väärtus oleks, tuleks nendega midagi teadlikult teha. Üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid võimalusi selle väärtuse loomiseks ongi kompostimine. Siinkohal on aga oluline täpsustada, et lõppeesmärk ei peaks olema kompostimine ise, vaid komposti kasutamine mingil selgel eesmärgil.

Mis on suurim valearusaam kompostimise puhul?

Suurim valearusaam ongi kompostimine ise. Kompostimine ei ole lihtsalt solgiämbri tühjendamine aianurgas olevasse hunnikusse. Kompostimine on teadlik tegevus eesmärgiga saada kvaliteetset komposti, mida saab kasutada mulla viljakuse tõstmiseks ja tervete taimede kasvatamiseks.

Komposti tegemist saab võrrelda koogi küpsetamisega, kus peab järgima kindlat retsepti, et saada hea lõpptulemus. Meeles tuleks pidada lihtsat tõde, et korralik kompostihunnik ei tohiks kunagi haiseda. Selle vältimiseks on kõige olulisem jälgida, et materjal, mida kompostihunnikusse või kompostrisse pannakse, on õhuline, mitte hunnik haisvat plöga. Seepärast tuleb komposti hulka lisada piisavas koguses süsinikku (puulehed, paber jms). See aitab tagada õhulisust, et toota väärtuslikku komposti.

Kas eelistada poest ostetud kompostikasti või see endale ise ehitada?