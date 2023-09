Naljaga pooleks võib ju öelda, et magamistuba on enamiku lemmikkoht - saab seal ju magada ja end välja puhata. Siiski tekib tihtipeale hulganisit küsimusi, kui hakkame valima öökapivalgustit, öökappi või voodile peatsit. Millised need siis olla võiks? Võimalusi ja maitseid on sama palju kui maailmas inimesi. Toome mõned näited ja igaühele leidub siit midagi inspireerivat!