Kuus levinuimat vooditüüpi – milline valida?

Mootorvoodid on tõusuteel ja muutumas üha populaarsemaks. Mootoriga voodi on ideaalne mugavust armastavale inimesele. Kvaliteetne mootorvoodi võimaldab voodi madratsi asendit muuta just selliseks nagu soovitakse. Mootorvoodid annavad võimaluse liigutada voodi lugemiseks, hommikusöögi nautimiseks ja loomulikult magamiseks sobivasse asendisse.

Lisaks mugavusele on kontinentaalvoodid mahukad, pesukastiga kontinentaalvoodi on nutikas valik nii suuremasse kui ka väiksemasse elamisse. Kontinentaalvoodi pesukastiga mahutab voodipesu, tekid, padjad kui ka muud esemed lihtsalt ja kompaktselt voodikasti. Kontinentaalvoodi kastiga on praktiline valik.

See on kõrgelt mugavust hindavate inimeste absoluutne lemmik erakordse lahenduse poolest. Jennkivoodi koosneb kolmest osast, millest alusvoodi moodustavad kaks kušetti ja ülemise osa vedrumadrats. Vedrusüsteem on mitmetsooniline pocket-süsteem, milles on kõik vedrud pakitud eraldi kotikestesse ja seetõttu võimaldab vedrudel töötada üksteisest sõltumatult. Selline voodi ülesehitus loob mugava toestuse meie kehale.

Voodite valik on lai ja see võimaldab leida igale inimesele just õiget tüüpi voodi. Voodi valimisel tuleb silmas pidada ennekõike mugavust ja sobivust sinu kehaehitusega. Loe täpsemalt siit, kuidas valida õiget madratsit. Lisaks voodi madratsi mugavusele arvesta voodi soetamisel järgmisega:

Soovituslik on magada kaheksa tundi päevas, mis teeb kolmandiku kogu ööpäevast. See on aeg, mille veedame enda voodis ja magamistoas. Oluline on tagada, et meie uni oleks võimalikult kvaliteetne kogu selle aja. Kuidas valida voodit, mis sobib sinu koju? Milline voodi tagab hea une ja värske enesetunde hommikul?

Voodid pesukastiga on sobilikud väikestesse elamistesse, et kasutada ära voodi all olevat vaba ruumi erinevate esemete hoidmiseks. Samuti annab pesukastiga voodi hea võimaluse panna silma alt ära asjad, mida ei ole kogu aeg vaja. On olemas suure mahutavusega voodeid, millel on voodi all sahtlid ja selliseid, mis käivad üles ning kuhu alla saab vajalikud esemed paigutada. Viimaseid nimetatakse ülestõstetavateks vooditeks, kus suur pesukast on voodi üks osa, mis asub madratsi all.

Ülestõstatav voodi on tavaliselt mahukam kui sahtlitega voodi. Kastiga voodi võib olla nii jenkki- kui ka mootorvoodi - voodikast kulub ära igale praktilisele inimesele.

Vedruvoodi – kas hea või halb valik?

Vedruvoodi on valmistatud madratsitest, mis koosnevad vedrudest. Ühe ruutmeetrisel pinnal on üle 100 vedru, mis on omavahel ühendatud. Millised on vedruvoodi eelised, saab lugeda meie järgmistest lõikudest.

Kušett vali siis, kui hindad lihtsust ja mugavust

Kušetti leidub paljudes kodudes ja enamik inimesi on sellel ka mõne korra maganud. Paljude jaoks seostub kušett ebamugava ja mitte vastupidava voodiga, mis aga ei pea enam paika. Kušette on mitut sorti ja oluline on tähelepanu pöörata vedrusüsteemile. Kušetid võivad olla ka mugavad ja vastupidavad – kušettvoodi, millel on pocket-vedrusüsteem, on kvaliteetne, vastupidav ja mugav. Pocket-vedrustus erineb traditsioonilisest kušettvoodist selle poolest, et vedrusid on ühe pinnaühiku peale rohkem ning need on ükshaaval riidest kotikestesse pakitud. Vedrud ei ole omavahel seotud, mistõttu ei vaju kušett pikaajalise kasutamise peale ära.

Välivoodi on kiire lisavoodi lahendus

Välivoodi on asendamatu kodus, kus käib palju külalisi. Kokkupandav välivoodi on võimalik mahutada panipaika, garderoobi ja kasvõi toa nurka, sest on kompaktne ja kokkupandult piisavalt väike. Välivoodi on ideaalne lisavoodi ja valearusaam on see, et lahtikäiv lisavoodi on ebamugav magamiseks. Tänapäeval valmistatud lisavoodid on sobilikud isegi pikaajalisemaks magamiseks, näiteks sobib välivoodi imehästi suvekodusse.