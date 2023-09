HÜVA NÕU | Klassikalise puitaia A ja O

Mis juhtub, kui kasutada kuumtsinkimata aiaposte?

Välisel vaatlusel pole õieti midagi aru saada, sest posti välispinda katab värvikiht ja kõik tundub korras olevat. Tegelikult aga tekib posti sisekülgedele rooste juba paari nädalaga, seda eelkõige maa seest tuleva niiskuse tõttu. Kuna aiapostid ja väravad tehakse üldjuhul nelikanttorust, mis on seinapaksusega kuni 3 mm, siis on oluline, et detailid saaksid kaitsva kihi ka seestpoolt, seda võimaldabki kuumtsinkimine. Tsingikihil on veel üks hea omadus, nimelt võime ennast ise „parandada“ – väiksemad vigastused ja kriimustused suudab tsink elektrokeemilise protsessi tulemusena hoida korrosioonikindlana.