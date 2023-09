Hüva nõu katuse sügishoolduseks

Katuse võiks üle vaadata kaks korda aastas: kevadel pärast lume sulamist ja sügisel, kui lehed on puudelt langenud. Sügisel peaks lisaks visuaalsele vaatlusele ka käised üles käärima ning katuselt lehed ja kogu silmaga nähtava mustuse eemaldama. Eriti hoolikalt peaks lehtedest puhastama vihmaveerennid, sest ummistuse korral ei saa vesi ära voolata ja hakkab katusekonstruktsioone (nt sarikaotsi) märjaks tegema, mis võib tekitada niiskuskahjustuse. Samuti kogunevad lehed sageli katuse ühenduskohtadesse või läbiviikude juurde (kohtadesse, kus katusest on midagi läbi toodud). Sinna kipub hiljem lumi kogunema ning korduvalt sulades ja uuesti külmudes võib see katusematerjali kahjustama hakata.

Nende töödega saab raskusteta hakkama iga majaomanik, kuid umbes iga viie aasta tagant võiks katuse üle vaadata ka professionaal. Tema hindab lisaks visuaalsele väljanägemisele ka materjalide seisukorda – näiteks kas korstna läbiviigud on piisavalt tihendatud või on UV-kiirgus mõnd katuseosa tõsiselt kahjustanud.

Mida jälgida kivikatuse puhul?

Kivikatuse ülevaatuse ajal peaks jälgima, et kõik katusekivid oleksid omal kohal, et mõni tihend kuskilt ei ripneks ning et katusel poleks näha mingeid nähtavaid vigastusi. Alustada tuleks katuseharjast, kus kõik harjakivid peavad olema paigas. Lisaks peab kontrollima, et katuseharja ja katuse vahel olev tihend poleks lahti tulnud. Seejärel võiks silmadega üle käia kogu katusepinna ja veenduda, kas kõik reakivid on terved ja omal kohal. Kui katusel on läbiviigud, peaks kontrollima, et ka nende tihendid oleksid paigas.

Kui eelnev tehtud, tasuks üle vaadata katuseneelud, millel on neelupleki ja katusekivide vahel omakorda tihend. Kui tihend on lahti tulnud, on see kohe ka näha. Samuti on oluline jälgida, et neelude peal olevate kivide servad oleksid terved. Kui neelukividest on mõni lahti tulnud, võib see olla ohumärk, et fikseerimata kive on rohkem. Seetõttu tasuks kõik neelukivid käega üle katsuda.