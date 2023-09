Suvekodu, mis on loodud traditsioone järgides

Elgin Valley, Lõuna-Aafrika Vabariigi õunakasvatuse pealinn, asub riigi pealinnast vähem kui ühetunnise autosõidu kaugusel ja on seetõttu suurepärane koht, kuhu nädalavahetuseks linnamelu eest pageda. See paik tundus sedavõrd täiuslik, et hotellipidajast ettevõtja Jody Aufrichtig ja tema pere – abikaasa Deirdre ning nende neli last – otsustasid sinna rajada ka oma puhkemaja.