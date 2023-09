Kas AI võiks teha sisekujundust või disainida mööblit? TSENTER lõi tehisintellekti abil efektse öökapi

Praegu võtab tehisajukäitamine tohutus mahus energiat ja seeläbi ka raha, kuid juba tänaseks on selgeks saanud, et viimase 5 aastaga on varjust välja astunud uus suundumus. Löögi alla on sattumas väga erinevad eluvaldkonnad, mille hulgas on ka palju üllatavaid ja seni vaid inimaju pärusmaaks peetavaid võimekusi. Näiteks loovad valdkonnad. Kuna peaaegu kõike meie ümber saab matemaatiliste valemitega konstrueerida, siis kuldlõikeid ja värvusteadust rakendavale tehisajule pole mingi probleem luua taieseid, mis mõjuvad inimtajule äärmiselt meeldivalt.