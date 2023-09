Klaasikunstnik Kateriin Rikken: olen klaasitöö nimel elanud ühe suve telgis ning noppinud hommikuti ja õhtuti ohtralt enda küljest puuke

Kuidas leidsid tee disainini?

Aegviidu Põhikoolis õppides olin ülimalt aktiivne laps, näitlesin palju ning meil oli ka väga tore lilleseade ring. Kui tulin Tallinnasse keskkooli, siis kümnendas klassis olin ikka täiesti masenduses. Ühel hetkel taipasin, et mind teeb nukraks loometegevuse puudumine. Tunnetasin täiesti füüsiliselt, et pean tegema midagi loomingulist ning järgmine hetk olin juba EKA ettevalmistuskursustel.

Tänu kunstiõpetaja soovitusele külastada klaasikunstinäitust, tekkis huvi rohkem sellest meediumist teada saada. Kui esimest korda Tartu mnt klaasiosakonna uksest sisse astusin, lõi see mind pahviks. See oli nii müstiline maailm ja mul oli enda ees piinlik, et teadvustasin klaasi ainult akna- ja joogiklaasina. Tundsin, et siin mul küll igav ei hakka ja siiani ei ole hakanudki.

Millest koosneb su tänane argipäev?

Iga päev saan aina rohkem tegeleda enda loomingu ja projektidega, kuid veel päris palju pean jagama oma aega laste ja perega.

Kellega Eesti disaineritest tunduks sulle põnev koostööd teha?

Arvan, et kõigiga! Samas klaas, oma keeruka tehnilise olemuse ja minu võimaluste poolest, ei pruugi alati lendleva kergusega täita teiste soove. Mind ennast paeluvad koostööd erinevate valdkondadega nagu ka viimatine joogiklaaside projekt. Sinna on kaasatud kolme luuletaja ja eesti keele edendaja tekstid - Aleksandra A.T, kuu.elina ja Keiti Vilms.

Koostöö sisearhitektidega oleks ka põnev.

Mõni huvitav või eriline fakt sinu kohta?

Olen elanud ühe suve telgis ning noppinud hommikuti ja õhtuti ohtralt puuke enda küljest. Seda kõike klaasitöö nimel.

Oleksin tahtnud ise olla ... (disaini) autor?

Erinevaid nutikaid ideid, mis tekitavad esimeseks sekundiks maguskibeda kadedusnoodi ja samas sellise mõnusa „disain on fantast“ ning „kõik on võimalik“ tunde, on palju tehtud. See tunne innustab avastama iseenda ideid.

Kultuurisoovitus?