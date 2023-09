Uuenduslik algatus Taskumets võimaldab vananenud rohealad muuta rahulikuks puhkepaigaks

Taskumets on uuenduslik algatus, mille on välja töötanud FUTU architects koostöös Tallinn – Euroopa Roheline Pealinn 2023-ga. Loodud ruumi peamine eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust keskkonnasäästlikkusest. Selle asemel, et mõõta ruutmeetreid, kasutatakse projekti skaalana parkla suurust, mis on võrreldav, kergesti kopeeritav ja skaleeritav üksus.