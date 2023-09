Mis on putukasein ja miks meil seda vaja on?

Maali Roomet-Allese on linnaruumi keskonnateadlikuse tõstvate projektidega tegelenud aastaid. „Kogukonnaia lastega oleme ehitanud väiksed putukahotelle ning antud tegevus oli alati väga lõbus, palju põnevust, elevust ning huvi pakkuv. Samuti tekkis alati küsimus – kust ta tuleb ja kes see putukas on? Sellest tuli idee luua URBAINISECTA, et tõstatada tähelepanu just elukeskkonna mitmekesisuse tähtsusele ja meie kõige väiksemate abilistele – putukatele linnaruumis. Putukaseinad said vormitud arhitektuurseteks objektideks, paigutatud maastiku,“ kirjeldab disainer.