Täna hakkab Disainiöö. Kuhu interjööri-, aia- ja sisustushuvilised kindlasti minna võiksid?

XVIII Disainiöö avatendus „Etenduvad masinad“

„Disainiöö avaetenduse idee sai alguse selleaastase festivali peateemast, AI ja tööstus, ja muidugi festivali asukohast, milleks on Krulli vana masinatehas. Masinad on olnud ja on ka edaspidi inimestele abikäeks, et töö saaks tehtud kiiremini ja efektiivsemalt. Funktsionaalsus on masina geneetikasse sügavalt sisse kirjutatud. Küll aga laiendame avaetenduses masina võimekust ning pakume välja alternatiivi, kus masina eesmärk on olla performatiivne,“ tutvustas etendust lavastaja Anni Zupping. Vaatemängus „Etenduvad masinad“ kohtuvad kolm tantsijat ja Erik Alalooga „DIY“ (do it yourself) helimasinad. Masinate helikeele seab tervikuks Kenn-Eerik Kannike ja etenduse valguskujunduse loob Karolin Tamm.