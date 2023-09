SUUR FOTOGALERII | Habitare mess Soomes võlub vastanditega

Habitare kinnitas, et koroonaga alguse saanud muutus on kodudes püsiv. Kodu on ruum, mis peab täitma mitut funktsiooni ning toetama inimese püüdlusi olla parim versioon endast. See tähendab ka oma isikupära väljendamist. Siinkohal ei ole vahet, kas armastad üle maailma voogavat maksimalismi trendi või toetad rahulikku Skandinaavia disaini.