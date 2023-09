Planeerime endale iluaia! Mis taimed seal kasvada võiksid?

Alustada võib ju paari taimega, mida saab aknalaual potis kasvatada ning aja jooksul oma „iluaeda“ laiendada. Kui sul on aed olemas, on üsna suur tõenäosus, et mitmed sobivad taimed seal juba kasvavad.

Ise ilu- ja nahahooldustoodete valmistamiseks on palju häid põhjuseid. Saad valmistada kvaliteetseid tooteid, kontrollida koostisosi ja neid täiuslikult enda jaoks kohandada. Mis taimi kasvatatakse iluaias kõige rohkem?

Aaloe on alustamiseks suurepärane taim, kuna seda on väga lihtne siseruumides kasvatada.

Saialill on kaunis taim ning paljude ilutoodete valmistamiseks sobiv. Miks mitte ise endale saialillekreemi valmistada?

Kummel on populaarne ravimtaim. Omadused, mis teevad sellest kasuliku tee, on head ka nahale. Sellel on põletikuvastased, vananemisvastased, hüpoallergeensed ja antibakteriaalsed omadused.

Kurk on iluaia kindel liige - kellel siis ei tuleks silme ette iluprotseduur kurgiviilud silmadel? Ent kurgivett saab soovi korral kergesti kasutada ka nahahoolduse retseptides.

Siilkübar on veel üks klassikaline ravimtaim, mida tavaliselt kasutatakse tee valmistamiseks, kuid see on kasulik ka nahale.

Lavendlit on naha jaoks kasutatud kaua. Seda võib lisada nii vanniveele kui valmistada endale vajaminevaid ja hästilõhnavaid tooteid. Lavendel on sobilik kõikidele nahatüüpidele, sealhulgas rasusele nahale, ning sellel on vananemisvastased ja nahka ravivad omadused.

Roosidest saab valmistada suurepärase nahatooniku, mis on niisutav ja vananemisvastane.

Rosmariinist saab valmistada tõmmist, mis on suurepärane juuste loputusvahend kõõma vastu. Tasub aga meeles pidada, et kui kasutad seda sageli, võib see juukseid tumedamaks muuta.

Tüümiani kasutatakse valdavalt köögis, kuid sellest saab valmistada ka ilutooteid.