Väikesed sammud, suur mõju: 21 viisi, kuidas oma kodu ja elustiili sügisel värskendada

5. Tutvu oma stiiliga. Kas garderoobist on puudu mõni sügisese? Või äkki on mõni uus trend, mida oled tahtnud proovida? Sarnaselt riietele mõtle ka kodutekstiilidest. Leia endale sobivad ja naudi sügistoone.

7. Tühjenda „prügisahtel“. Jah, meil kõigil on see. Kui pole sahtlit, siis vähemalt väike korv või karp, kuhu asju kiirelt toimetades eest ära tõstame. Igatahes tasub see nüüd korda teha.