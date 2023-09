Ajal, mil on võimalik ennast teostada ja töötada ükskõik kus, on kodu tähendus muutumas. Kodu on muutunud multifunktsionaalseks ruumiks, mis peab toetama inimest ükskõik, mida ta teha tahab. Uurisime noorelt muusikult IREENilt, kes elanud nii Võrus, Tartus, Tallinnas kui ka Texases Ameerikas ja Colchesteris Inglismaal, mis tema jaoks on kodu ning mida on ta arvukate kolimistega avastanud?